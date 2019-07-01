عبدالمهدي يبحث مع الملك سلمان تعاون البلدين والتنسيق لإستقرار اسعار النفط

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي التعاون بين البلدين والتنسيق لإستقرار اسعار النفط، فيما أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.
واوضح البيان أنه "جرى البحث اساسا في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر اوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا لتنظيم اوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بمايحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة".
واضاف البيان، ان "الجانبين، اكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصا ماتم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المملكة العربية السعودية في شهر نيسان الماضي وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات".
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