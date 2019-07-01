عبدالمهدي يبحث مع الملك سلمان تعاون البلدين والتنسيق لإستقرار اسعار النفط

وذكر بيان عن مكتب عبد المهدي، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الاخير "بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي، اليوم، تطوير العلاقات بين البلدين".

واوضح البيان أنه "جرى البحث اساسا في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر اوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا لتنظيم اوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بمايحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة".

