بالوثيقة.. نائب رئيس البرلمان يدعو عبد المهدي للإسراع بتعويض المتضررين جراء السيول والحرائق

دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الإسراع بتعويض المتضررين جراء السيول والحرائق. وطالب الحداد، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، رئيس الوزراء بـ "صرف المستحقات المالية للفلاحين في إقليم كردستان للسنوات... (2014-2015-2016-2017-2018) والايعاز الى الوزارات والجهات المعنية لصرف تلك المستحقات". وأشار إلى "ضرورة تعويض العوائل المتضررة جراء موجة السيول والفيضانات التي إجتاحت كردستان وباقي المناطق والتعويض المادي للفلاحين المتضررين بسبب حرق محاصيلهم الزراعية".







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