برشلونة يرصد 120 مليون يورو لكسر الشرط الجزائي بعقد جريزمان

2019-07-01 | 14:46
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ولكن قرر النادي الكتالوني عدم الدخول في أي مفاوضات مع أتلتيكو مدريد، ولن يدفع سوى قيمة شرط فسخ التعاقد والذي يبلغ 120 مليون يورو.
وكان ينص عقد جريزمان مع الروخي بلانكوس على انخفاض قيمة شرطه الجزائي من 200 مليون يورو حتى 120 مليون يورو في الأول من تموز.
وخرجت بعض التقارير في الأيام الماضية، تفيد برغبة برشلونة في الدخول بمفاوضات مع أتلتيكو مدريد حتى يحافظ على العلاقات بين الناديين ودفع مبلغ إضافي على قيمة شرطه الجزائي، لكن تقرير "ESPN" ينهي حالة الجدل.
الجدير بالذكر أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" صباح اليوم قد كشفت أن الموعد المتوقع للإعلان عن صفقة الفرنسي قد يكون خلال أسبوع.
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