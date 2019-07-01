بالفيديو: مستودعات الأسلحة تشكل قنابل موقوتة مع ارتفاع درجات الحرارة

قنابل موقوتة داخل المناطق السكنية... هكذا يصف المختصون مستودعات ومخازن الاسلحة التي لا تزال داخل المدن الآهلة بالسكان، رغم اصدار توجيهات منذ عهد الحكومة السابقة باخراجها من المناطق المدنية، عقب عدد من التفجيرات التي شهدتها مناطق في بغداد وكربلاء والنجف وبابل ومحافظات اخرى ادت الى سقوط قتلى وجرحى واضرار مادية كبيرة.
وبحسب مصادر امنية، فان عملية نقل مستودعات السلاح من المدن إلى خارجها، توقفت قبل الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي. الى ذلك، لم تجرِ أي عملية نقل بعدها، كاشفة عن وجود نحو مئة عشرين مستودعا ومخزنا للاسلحة لا تزال داخل المناطق السكنية. فيما تأتي مدن بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل، في الصدارة بعدد تلك المستودعات التي تحوي أسلحة ومتفجرات وموادّ حربية مختلفة، كالصواريخ والقذائف والمتفجرات .
تشير المصادر الى أن اغلب هذه الاسلحة والاعتدة، محفوظة بشكل بدائي داخل براميل وصفائح معدنية تهدد أمن المواطنين وسلامتهم. ومع موسم الصيف الحالي شديد الحرارة، فهي باتت بمثابة قنابل موقوتة داخل تلك المناطق.
ويحذر المراقبون من استمرار اهمال هذا الملف الذي قالوا انه لا يقل خطورة عن التهديدات الارهابية، إذ ان اي تفجير بسيط سيؤدي الى سلسلة تفجيرات داخل المخزن او المستودع الواحد، ويتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة، كما حصل في العام الماضي، في مدينة الصدر، وايضا قبلها في منطقة الفضيلية ببغداد.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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