بالفيديو: مستودعات الأسلحة تشكل قنابل موقوتة مع ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب مصادر امنية، فان عملية نقل مستودعات السلاح من المدن إلى خارجها، توقفت قبل الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي. الى ذلك، لم تجرِ أي عملية نقل بعدها، كاشفة عن وجود نحو مئة عشرين مستودعا ومخزنا للاسلحة لا تزال داخل المناطق السكنية. فيما تأتي مدن بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل، في الصدارة بعدد تلك المستودعات التي تحوي أسلحة ومتفجرات وموادّ حربية مختلفة، كالصواريخ والقذائف والمتفجرات .تشير المصادر الى أن اغلب هذه الاسلحة والاعتدة، محفوظة بشكل بدائي داخل براميل وصفائح معدنية تهدد أمن المواطنين وسلامتهم. ومع موسم الصيف الحالي شديد الحرارة، فهي باتت بمثابة قنابل موقوتة داخل تلك المناطق.

ويحذر المراقبون من استمرار اهمال هذا الملف الذي قالوا انه لا يقل خطورة عن التهديدات الارهابية، إذ ان اي تفجير بسيط سيؤدي الى سلسلة تفجيرات داخل المخزن او المستودع الواحد، ويتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة، كما حصل في العام الماضي، في مدينة الصدر، وايضا قبلها في منطقة الفضيلية ببغداد.



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