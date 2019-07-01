تحطم مروحية عسكرية بألمانيا.. ومصرع قائدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الألمانية، الإثنين، تحطم طائرة هليكوبتر (مروحية) عسكرية شمالي البلاد، ما أسفر عن مصرع قائدها.

وقالت الشرطة لوكالة (د ب أ) إن المروحية تحطمت في أيرزين جنوب غربي هانوفر.

ولم تفد السلطات، على الفور، بمزيد من التفاصيل حول أسباب تحطم الطائرة.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة، التي لم يعرف نوعها بعد، اصطدمت بحقل ذرة على حافة الغابة.

وأشارت مكافحة الحرائق المحلية على تويتر إلى أن الحادث أدى إلى نشوب حريق على الأرض.

ويأتي الحادث بعد مقتل أحد الطيارين وتمكن آخر من القفز بالمظلة إلى بر الأمان بعد تصادم طائرتين ألمانيتين غير مسلحتين "يوروفايتر" شمال شرق ألمانيا الإثنين الماضي.