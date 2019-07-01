إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، أن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف تمكنت، في تمام الساعة 09:07 من صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية".



وأوضح المالكي أن المليشيا الإجرامية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين.

وأكد أنه لم يتم تحقيق أي من الأهداف التي قصدها الهجوم الحوثي ودُمرت الطائرة المسيرة وتم إسقاطها.

وأشار إلى استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.