"الثوابت القوية/1".. ختام التمرين العسكري بين الإمارات والأردن

اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1"، الإثنين، والذي أقيم على أرض الإمارات مع والقوات المسلحة الأردنية.

وهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات العسكرية وتكامل مفاهيم التخطيط والإدارة والتنفيذ للعمليات العسكرية وتبادل الخبرات، وتوحيد العمليات والمفاهيم المشتركة وأساليب التدريب بما يسهم في رفع مستوى القوات المسلحة في البلدين.

وحقق تمرين "الثوابت القوية/1" الأهداف المرسومة له، حيث أدت القوات المشاركة في التمرين دورها بنجاح ما عكس الكفاءة القتالية التي يمتاز بها الجانبان في التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة المختلفة.

حضر فعاليات اليوم الختامي للتمرين اللواء الركن عقاب شاهين رئيس هيئة العمليات والعميد الركن طاهر المراشدة مدير العمليات الحربية بالقوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة للبلدين.

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اشتملت فعاليات التمرين على العديد من التدريبات المشتركة منها الدفاع الساحلي والقتال في المناطق المبنية والرماية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والتي أظهرت المهارات القتالية ونوعية التدريب والتأهيل التي حظيت بها القوات المشاركة، إضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.





وتميز العمل باشتراك الجندي الإماراتي والأردني جنبا إلى جنب وإظهار العمل المشترك والفهم المتبادل بين المشاركين في التمرين وإبراز الكفاءة العملياتية للقوات في القتال في البيئة المبنية المعقدة وتكامل صنوف الأسلحة لإنجاز المهام ضمن فريق واحد.

يندرج التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1" ضمن التدريبات المشتركة التي تقام بين الإمارات والأردن في إطار التعاون العسكري المشترك بينهما، بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف وحدات القوات المسلحة المشاركة في هذا التمرين.