الان تتابع الجبير: ولي العهد أبلغ قادة قمة العشرين ضرورة اتخاذ موقف قوي لوقف ممارسات إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أبلغ قادة دول قمة العشرين أن السعودية لا تريد حربا مع إيران.
وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أن ولي العهد أبلغ قادة قمة العشرين ضرورة اتخاذ موقف قوي تجاه إيران لوقف ممارساتها وضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية.
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