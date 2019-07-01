الان تتابع وكالة الطاقة الذرية: مفتشونا يتحققون من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إن مفتشيها يتحققون مما إذا كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد تجاوز الحد المسموح به بمقتضى اتفاقها مع القوى الكبرى، وذلك بعدما أبلغت مصادر إيرانية رويترز بذلك كما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن الأمر.
وقال المتحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة: “نحن على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بمخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب.. مفتشونا موجودون على الأرض وسيبلغون المقر الرئيسي بمجرد التحقق من المخزون”.
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