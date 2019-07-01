شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تقر بتجاوز الاتفاق النووي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (طهران، فيينا)قال وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (الإثنين)، أن نظامه تجاوز الاتفاق النووي لعام 2015 بتخزين أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن مفتشيها يتحققون مما إذا كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد تجاوز الحد المسموح به بمقتضى اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.
وقال المتحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة «نحن على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بمخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب... مفتشونا موجودون على الأرض وسيبلغون المقر الرئيسي بمجرد التحقق من المخزون».
إلا أن تقريراً لوكالة الطاقة الذرية حصلت عليه رويترز: أكد أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الأقصى المسموح به.
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