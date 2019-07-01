13 عملية جراحية ينهيها فريق البلسم الدولية في تنزانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنهى اليوم فريق منظمة البسلم الدولية رحلته الإنسانية الي تنزانيا بعد أن أتم إجراء عمليات نوعية ومعقدة للأطفال هناك، حيث وصلت الى 13 عملية جراحية خلال خمسة أيام، استغرقت العملية الواحدة أكثر من سبع ساعات، لينجح الفريق في تصحيح و علاج التشوهات الخلقية للأطفال.

وأوضح الدكتور استشاري جراحة الأطفال البرفيسور زكريا حبيب ورئيس وفد بعثة منظمة البلسم الدولية أنّ الفريق نجح في كتابة فصل جديد بتاريخ الطب في جمهورية تنزانيا، حيث أجرى أول عملية فتق الحجاب الحاجز بالمنظار الجراحي في الصدر.

وأشار إلى أنّ فريق البلسم لم يكن يجري عمليات جراحية فقط، حيث يقدم الأطباء خبراتهم للكوادر الطبية والتمريضية، من خلال الجلسات التدريبية وورش العمل للعناية المركزة، حيث أنّ الهدف النهائي أن يصبح هذا المستشفى مركزاً مرجعياً للدولة والمناطق المحيطة بها لعلاج الحالات المشابهة.

يذكر أن منظمة البلسم الدولية هي منظمة غير ربحية مرخصة من سويسرا منذ 2017م، تقدم خدمات طبية للمرضى المحتاجين في مختلف الدول، تهدف إلى إحداث تغيير ملحوظ في مجال الطب الإنساني على مستوى العالم، وخدمةً للمرضى في المناطق ذات الإمكانات المحدودة، حيث تعمل المنظمة بفريقها على علاج أكبر عدد ممكن من المرضى في المناطق المحتاجة للخدمات الطبية.