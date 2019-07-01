الإمارات توجه إهانة قوية للأردن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي
أقدمت السلطات الإماراتية فجر الأحد، على منع عضو مجلس النواب الدكتورة هدى العتوم من الإقامة على أراضيها لمدة ليلة وطلبت منها مغادرة أرض مطار أبو ظبي على أول طائرة .
مصادر ذكرت أن وفدا رسميا لسيدات من مجلس النواب الأردني عُدن من مؤتمر باليابان مرورا بأبو ظبي (ترانزيت)، موضحة أن جهود موظفي السفارة الأردنية فشلت في ثني السلطات الإماراتية عن إجراءاتها، التي وصفتها بغير المبررة.
وسمحت السلطات الاماراتية لجميع أعضاء الوفد بالعبور بإستثناء الدكتورة عتوم التي طالبتها بالرحيل على أول طائرة واجبرتها على حجز رحلة ورفضت دخولها الإمارات.
وإستنكر الرأي العام الأردني هذه الخطوة ورفضها رئيس مجلس النواب عاطف طراونة، معتبرا أنها إساءة للبرلمان لا تعكس العلاقات الأخوية.
وأصر العضايلة وهو يقود أكبر أحزاب المعارضة في الأردن على اعتذار إماراتي رسمي.
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