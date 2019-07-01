فنيانوس بحث مع الجميل الشأن الانمائي لمنطقة المتن

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه اليوم رئيس ​حزب الكتائب اللبنانية​ النائب ​سامي الجميل​، يرافقه النائب الياس حنكش،وأجريا جولة أفق عامة حول الاوضاع الراهنة في البلاد، والواقع السياسي العام في المنطقة، اضافة الى الشأن الخدماتي التنموي.

النائب حنكش اشار الى ان اللقاء تناول الوضع العام والشأن الانمائي ل​منطقة المتن​ خصوصاً الطرق التي هي بحاجة لصيانة وتأهيل، اضافة الى انهاء الاعمال التي تقوم بها الوزارة لبعض الطرقات، لافتاً الى انه تم الاتفاق مع الوزير فنيانوس والشيخ الجميل القيام بجولة تفقدية في المتن للإطلاع ميدانياً على الوضع العام الانمائي خصوصاً مرافئ الصيادين.