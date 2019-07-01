نضال طعمه يطالب بالعودة عن قرار إغلاق مركز السجل العدلي في حلبا

اعتبر النائب السابق نضال طعمه، أن "في حين كنا ننتظر أن يستكمل تطبيق المراسيم التي تترجم واقع عكار كمحافظة، وبخاصة لجهة ما يوفر على المواطنين العكاريين الوقت و​المال​، فوجئنا بقرار إغلاق مركز الاستحصال على السجل العدلي الذي استحدث منذ فترة في حلبا". مؤكدأ أن "مسار اللامركزية الإدارية لا يكون بهذه الطريقة وهذا الأسلوب، هذا إذا كانت القوى السياسية الفاعلة في البلد منسجمة مع خطابها وطروحاتها"، لافتا إلى أن "عكار تستحق المزيد من الاهتمام"، مناشدا "المعنيين ليس فقط العودة عن هذا القرار، بل متابعة كل ما من شأنه مساعدة أبناء عكار، ومساندتهم وفي ذلك إحقاقا للحق، وإنصاف الناس الذين اعطوا الوطن الكثير وما زالوا يعطونه".

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