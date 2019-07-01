اعتبر النائب السابق نضال طعمه، أن "في حين كنا ننتظر أن يستكمل تطبيق المراسيم التي تترجم واقع عكار كمحافظة، وبخاصة لجهة ما يوفر على المواطنين العكاريين الوقت والمال، فوجئنا بقرار إغلاق مركز الاستحصال على السجل العدلي الذي استحدث منذ فترة في حلبا". مؤكدأ أن "مسار اللامركزية الإدارية لا يكون بهذه الطريقة وهذا الأسلوب، هذا إذا كانت القوى السياسية الفاعلة في البلد منسجمة مع خطابها وطروحاتها"، لافتا إلى أن "عكار تستحق المزيد من الاهتمام"، مناشدا "المعنيين ليس فقط العودة عن هذا القرار، بل متابعة كل ما من شأنه مساعدة أبناء عكار، ومساندتهم وفي ذلك إحقاقا للحق، وإنصاف الناس الذين اعطوا الوطن الكثير وما زالوا يعطونه".
كانت هذه تفاصيل خبر نضال طعمه يطالب بالعودة عن قرار إغلاق مركز السجل العدلي في حلبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.