طارق الخطيب: ما من عاقل يقبل بما حصل في عاليه

شدد الوزير السابق ​طارق الخطيب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "‏ما من عاقل يقبل بما حصل يوم أمس في منطقة عاليه أو يقبل ان تتفلت الأمور لتصل الى ما لا يحمد عقباه فليضع ​القضاء​ يده على القضية وليتم التصرف بحزم مع المخلين ب​الأمن​ وليخرج من حالة الحرب الى ثقافة السلام من لم يخرج بعد و لتكن دماء الشهداء الذين سقطوا منارة هدي و تعقل".

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