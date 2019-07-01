كرّم وزير البيئة فادي جريصاتي، في مكتبه، الغوّاصين الصغار الّذين شاركوا في تنظيف أعماق جزيرة صيدا من النفايات، ضمن إطار الحملة الوطنيّة الّتي نظّمتها وزارة البيئة لتنظيف الشاطئ اللبناني وبحره في 9 حزيران 2019؛ وهم الطفل ماجد راني صادق 8 سنوات، هاني خليفة 11 سنة، وعباس هاني خليفة 12 سنة.
وقدّم جريصاتي خلال التكريم الّذي تمّ بحضور المشرف نقيب الغواصين المحترفين في لبنان محمد السارجي، شهادات تقدير للغواصين الصغار الثلاثة، معتبرًا إياهم "سفراء البيئة والنظافة في لبنان". ودعا إلى "مثابرة العمل على تحسين بيئتنا ودعمها والمحافظة عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي منح شهادات تقدير لـ3 غواصين صغار لمشاركتهم بتنظيف أعماق جزيرة صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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