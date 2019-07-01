جريصاتي منح شهادات تقدير لـ3 غواصين صغار لمشاركتهم بتنظيف أعماق جزيرة صيدا

كرّم وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، في مكتبه، الغوّاصين الصغار الّذين شاركوا في تنظيف أعماق جزيرة صيدا من ​النفايات​، ضمن إطار الحملة الوطنيّة الّتي نظّمتها ​وزارة البيئة​ لتنظيف الشاطئ ال​لبنان​ي وبحره في 9 حزيران 2019؛ وهم الطفل ماجد راني صادق 8 سنوات، هاني خليفة 11 سنة، وعباس هاني خليفة 12 سنة.

وقدّم جريصاتي خلال التكريم الّذي تمّ بحضور المشرف نقيب الغواصين المحترفين في لبنان ​محمد السارجي​، شهادات تقدير للغواصين الصغار الثلاثة، معتبرًا إياهم "سفراء البيئة والنظافة في لبنان". ودعا إلى "مثابرة العمل على تحسين بيئتنا ودعمها والمحافظة عليها".