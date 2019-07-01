أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخه الساعة 06:10، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق خلدة ومناطق الشوف، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 10:40 من فوق بلدة الناقورة".
وذكرت في بيان، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 30 حزيران 2019 الساعة 9:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:05 من فوق بلدة رميش"، موضحةً أنّ "عند الساعة 14:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:20 من فوق بلدة علما الشعب".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 20:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 1 تموز 2019 الساعة 1:30 من فوق بلدة الناقورة".
وأفادت بأنّ "بتاريخ 1 تموز 2019 الساعة 00:20، خرقت 5 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، أربعة منها من فوق البحر غرب مدينة صيدا وواحدة من فوق البحر غرب بلدة الدامور، واتّجهت جميعها شمالًا وصولًا إلى بلدة الهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 00:35 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة". وأشارت إلى أنّ "عند الساعة 00:25، خرقت 4 طائرات عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة صيدا واتّجهت شرقًا وصولًا إلى بلدة راشيا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 00:40 من فوق مدينة صور".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: 9 طائرات حربية إسرائيلية و4 طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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