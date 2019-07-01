الجيش: 9 طائرات حربية إسرائيلية و4 طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخه الساعة 06:10، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق خلدة ومناطق ​الشوف​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 10:40 من فوق بلدة الناقورة".

وذكرت في بيان، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 30 حزيران 2019 الساعة 9:40، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، رياق و​بعلبك​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:05 من فوق بلدة رميش"، موضحةً أنّ "عند الساعة 14:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:20 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 20:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب و​البقاع الغربي​، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 1 تموز 2019 الساعة 1:30 من فوق بلدة الناقورة".

وأفادت بأنّ "بتاريخ 1 تموز 2019 الساعة 00:20، خرقت 5 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، أربعة منها من فوق البحر غرب ​مدينة صيدا​ وواحدة من فوق البحر غرب بلدة ​الدامور​، واتّجهت جميعها شمالًا وصولًا إلى ​بلدة الهرمل​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 00:35 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة". وأشارت إلى أنّ "عند الساعة 00:25، خرقت 4 طائرات عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة صيدا واتّجهت شرقًا وصولًا إلى بلدة راشيا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 00:40 من فوق ​مدينة صور​".