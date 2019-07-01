وزير الزراعة استقبل وفداً من المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته

استقبل وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ في مكتبه في الوزارة وفداً من المجلس اللبناني لمصنعي ​الحليب​ ومشتقاته (LDB)، وعرض معهم سبل تطوير القطاع ومعالجة المشاكل والعقبات التي يمكن تخطيها بالتعاون بين المجلس وممثلي مربي ​الابقار​ ومختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

كما تطرق البحث الى ملف دعم انتاج الجليب اللبناني ومشتقاته من البان واجبان، ووضع استراتيجية متكاملة ومستدامة لتطوير الانتاج وتوفير الامن الغذائي للبنانيين، وحماية الانتاج المحلي، والمساعدة في فتح اسواق جديدة للمنتجات اللبنانية، ومكافحة التهريب. كما تطرق البحث الى وضع شعار مطابقة للمواصفات والنوعية والجودة على المنتج اللبناني من الحليب ومشتقاته.

وأكد اللقيس دعمه للمربين ووقوفه الى جانبهم ولفت الى ان تطوير قطاع انتاج الحليب الطازج ومشتقاته من القطاعات التي يمكن ​البناء​ عليها وتطويرها ولفت الى انه سيتابع الملف في ​مجلس الوزراء​ لاتخاذ القرارات اللازمة.