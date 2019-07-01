قتيل نتيجة تصادم بين بيك اب ودراجة نارية على طريق عام العبدة مستديرة الحمص

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط قتيل نتيجة تصادم بين بيك اب و​دراجة نارية​ على طريق عام ​العبدة​ مستديرة الحمص".

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