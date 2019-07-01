حزب الأحرار: نستنكر الأحداث المؤلمة في الشحار ونتمسك بالمصالحة الوطنية

استنكر حزب الوطنيين الأحرار، في بيان، "الأحداث المؤلمة التي وقعت أمس في منطقة الشحار الغربي"، مشددًا على "موقفه الثابت بأن الجبل قلب لبنان وصمام سلامته ونموذج عيشه الواحد".
ولفت الى أنه "متمسك بالمصالحة الوطنية وقوامها ممارسة الحريات العامة والإحترام المتبادل"، داعيًا "جميع الأفرقاء التحلي بالوعي والتعقل والتسليم بمرجعية الدولة وحصر حمل السلاح بقواها الأمنية وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة بتطبيق القوانين على جميع الأراضي اللبنانية من دون استثناء".
وأضاف: "حمى الله لبنان وشعبه الذي عانى وما زال يعاني بسبب تصرفات بعض المسؤولين الذين أوصلوا الوطن إلى الهاوية".
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