حزب الأحرار: نستنكر الأحداث المؤلمة في الشحار ونتمسك بالمصالحة الوطنية

استنكر ​حزب الوطنيين الأحرار​، في بيان، "الأحداث المؤلمة التي وقعت أمس في منطقة الشحار الغربي"، مشددًا على "موقفه الثابت بأن الجبل قلب ​لبنان​ وصمام سلامته ونموذج عيشه الواحد".

ولفت الى أنه "متمسك بالمصالحة الوطنية وقوامها ممارسة الحريات العامة والإحترام المتبادل"، داعيًا "جميع الأفرقاء التحلي بالوعي والتعقل والتسليم بمرجعية ​الدولة​ وحصر حمل ​السلاح​ بقواها الأمنية وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة بتطبيق القوانين على جميع الأراضي اللبنانية من دون استثناء".

وأضاف: "حمى الله لبنان وشعبه الذي عانى وما زال يعاني بسبب تصرفات بعض المسؤولين الذين أوصلوا الوطن إلى الهاوية".