تعليق القمة الأوروبية حول ملء المناصب الكبرى في الاتحاد ليوم

أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أنّ "القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل، علّقوا قمّتهم المخصّصة لملء المناصب القيادية في الاتحاد، حتى الثلاثاء الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش".
ولم يعلن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، المجتمعون منذ بعد ظهر الأحد لتعيين الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية التوصل إلى تسوية حتّى الآن.
واستمرّت المناقشات والاجتماعات طوال الليل وصباح الاثنين، سعيًا للتوصّل إلى اتفاق حول الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية، يكون مفتاحًا للتعيينات المتبقية على رأس البرلمان والمجلس الأوروبيين ووزارة الخارجية الأوروبية ورئاسة البنك المركزي الأوروبي.
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