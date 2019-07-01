خارجية الصين أشادت بلقاء ترامب وجونغ أون وأكدت أهميته البالغة

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية غينغ شوانغ، باللقاء الّذي عُقد أمس الأحد بين الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​. وأكّد "أهميّته البالغة".

وركّز في مؤتمره الصحافي الدوري، على أنّ "هذه التطورات يجب أن تلقى ترحيبًا"، لافتًا إلى أنّ "​كوريا الشمالية​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ قد اتّفقتا على استئناف المحادثات على المستوى العملي قريبًا، وهو أمر بالغ الأهمية. الصين تؤيد هذا الأمر".

وكان ترامب قد دخل أمس الأحد، الجانب الكوري الشمالي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وهي المرّة الأولى الّتي يطأ فيها رئيس أميركي في المنصب، هذه الأراضي.