وزير النفط العراقي: هدفنا السيطرة على فائض الخام بالسوق العالمية

لفت وزير ​النفط​ العراقي، ​ثامر الغضبان​ إلى أن "تحالف "أوبك+" يسعى السيطرة على الفائض النفطي في السوق العالمية، وإعادة التوازن من أجل دعم أسعار النفط"، مشيراً إلى أن "اجتماع وزراء النفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول" "أوبك" في ​فيينا​ سيبحث تطورات اتفاق خفض الإنتاج والتحديات التي تواجه السوق النفطية والتزام المنتجين بالاتفاق".

وأكد أن القرار الذي سيصدر عن الاجتماع يجب أن يحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء.