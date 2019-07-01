لفت وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان إلى أن "تحالف "أوبك+" يسعى السيطرة على الفائض النفطي في السوق العالمية، وإعادة التوازن من أجل دعم أسعار النفط"، مشيراً إلى أن "اجتماع وزراء النفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول" "أوبك" في فيينا سيبحث تطورات اتفاق خفض الإنتاج والتحديات التي تواجه السوق النفطية والتزام المنتجين بالاتفاق".
وأكد أن القرار الذي سيصدر عن الاجتماع يجب أن يحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط العراقي: هدفنا السيطرة على فائض الخام بالسوق العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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