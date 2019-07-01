بيسكوف: بوتين وأردوغان بحثا في إجراء قمة ثلاثية في سوريا قريبًا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن “الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا في لقائهما في أوساكا قمة ثلاثية مقبلة حول سوريا"، مشيرًا إلى أن "هناك تفاهمًا بأن هذه القمة ستتم قريبًا".
وكتبت صحيفة "حرييت" التركية أن "أردوغان ذكر هذا الاحتمال"، قائلًا إنه "ناقش التطورات الأخيرة في سوريا وخاصة في إدلب مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب".
ونقلت الصحيفة عنه: "قدمنا تقييمنا لكل الأحداث. واتخذنا إجراءات. وإضافة إلى ذلك ناقشنا إجراء قمة ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران. وستتم قريبًا، في بداية تموز".
وأشار أردوغان إلى أن "هذه القمة الثلاثية ستليها قمة رباعية بمشاركة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا".
كما أكد أن بلاده "لا تزال تتعاون مع روسيا فيما يخص قضية إدلب بهدف وقف هجوم القوات الحكومية السورية فيها".
وذكر في الوقت ذاته أن "تركيا بسبب الوضع في هذه المحافظة قد تواجه مشكلة تدفق 300 ألف لاجئ، غير أن 330 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى وطنهم".
وأعرب عن "أننا نأمل في الوقت الراهن بازدياد عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، لكن تدفق اللاجئين الجدد من إدلب سيلغي نتائج جهودنا".
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