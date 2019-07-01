الغنوشي: انتخابات إسطنبول دليل على ديموقراطية تركيا

أشاد رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، بـ"الديموقراطية في تركيا"، معتبرا أن "نتائج انتخابات الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى دليل على المناخ الديموقراطية الذي يتمتع به هذا البلد".
ووصف الغنوشي، تركيا بأنها دولة صديقة لتونس، لافتا إلى "أنها من أبرز الداعمين للثورة الشعبية التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011"، مشيراً إلى أن "هناك لفظ في تونس اسمه الشماتة، وهناك أناس يتعاملون في تونس بهذا المنطق، ويتعاملون بنفسية التهويل والمبالغة؛ فيعتبرون أنه إذا خسر أحد بلدية فإنه خسر السلطة وهي مبالغة غير مطلوبة".
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