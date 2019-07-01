التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها أنصار الله من صنعاء باتجاه السعودية

لفت المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ (​التحالف العربي​)" العقيد الركن تركي المالكي، إلى أنّ "قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) من ​صنعاء​ باتجاه ​السعودية​، وتمّ تدميرها بالأجواء اليمنية".

وأوضح أنّ "أنصار الله" مستمرّة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائيّة والإرهابيّة باستهداف المدنيّين والمنشآت المدنيّة، ولم يتمّ تحقيق أيّ من أهدافها ويتمّ تدميرها وإسقاطها"، مؤكّدًا "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه "المليشيا الإرهابيّة" وتحييد القدرات "الحوثيّة" بكلّ صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيّة".