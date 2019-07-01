الجبير: ولي العهد أبلغ قادة قمة الـ20 أن السعودية لا تسعى ولا تريد حربا مع إيران

لفت وزير ​الدولة​ للشؤون ​الخارجية السعودية​ ​عادل الجبير​ إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ قادة قمة الـ20 بضرورة اتخاذ موقف قوي من ​إيران​ وأن السعودية لا تسعى ولا تريد حربا مع إيران"، مشيراً إلى أن "محمد بن سلمان شدد على ضرورة منع إيران من الاستمرار بسياستها العدوانية".

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