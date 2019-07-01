غريشام.. شجار وكدمات على حدود الكوريتين

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نصر المجالي: تحدثت تقارير أميركية عن تعرض المتحدثة الجديدة للبيت الأبيض ستيفاني غريشام للإصابة بكدمات عنيفة، إثر اندلاع شجار مع مسؤولين كوريين شماليين.

وقال تقرير لشبكة (CNN) إن الشجار وقع خلال مشهد فوضوي خارج قاعة اجتماعات تحدث فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على انفراد يوم الأحد في المنطقة المنزوعة على حدود الكوريتين.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر كان في موقع الحادث، قوله إن غريشام تورطت في الشجار مع مسؤولين كوريين شماليين، في الوقت الذي منع رجال الأمن الكوريين الصحفيين الأميركيين من الدخول إلى القاعة الخاصة بالقمة، والتي أسفرت عن إصابتها بكدمات عنيفة.

ومن جهتها، نشرت مجلة (بوليتيكو) الأميركية تقريرا حول ملابسات ذلك الشجار، الذي تسبب في إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض. وقالت المجلة: "بدأ الشجار، عندما منع رجال الأمن السريين التابعين لكوريا الشمالية الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى قاعة الاجتماعات".

تفاصيل الواقعة

وقالت المجلة إنها اطلعت على مشهد سجل الواقعة بالكامل، وظهر فيه غريشام وهي تقول لرجال الأمن السريين "اذهب، اذهب من هنا"، ثم دفعت مسؤول كوري شمالي جانبا في محاولة لفتح الطريق للصحفيين الأميركيين، ثم صرخ فجأة: "توقف… توقف يا هذا"، ثم ظهر في الخلفية آخرون يهتفون "الأميركية سقطت".

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ولم يصدر بيان رسمي من البيت الأبيض أو غريشام يعقب فيه على تلك الوقائع، ولكن (سي إن إن) اشارت إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض لم تظهر بعدها في الصور الرسمية التي غادر فيها ترمب المنطقة العازلة بين الكوريتين.

وكان ترمب سار نحو 20 خطوة على التراب الكوري الشمالي، مما جعله أو زعيم أميركي تطأ قدماه أرض الدولة التي ظلت على الدوام توصف بانها من محور الشرّ بالنشبة للولايات المتحدة.

بدء مهمات

يذكر أن غريشام ستبدأ مهامها رسميا اليوم الإثنين، حيث كان الرئيس الأميركي أصدر قرارا بتعيينها خلفا لسارة ساندرز التي تعرّضت لانتقادات حادة لقلّة إحاطاتها للصحافيين المكلّفين تغطية أخبار البيت الأبيض.

وعملت غريشام في السنتين الأخيرتين ناطقة باسم لسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب، وهي ستحتفظ بهذه الوظيفة ايضا.

وكتبت ميلانيا ترمب على تويتر: "يسرّني أن أعلن أن سيتفاني غريشام ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض والمديرة الإعلامية"، مضيفة "إنها تعمل معنا منذ العام 2015".

وتابعت الأميركية الأولى أنها والرئيس يعتبران غريشام "الشخص الأفضل لخدمة الإدارة والبلاد".

وكان ترمب قد أعلن أنّ ساندرز ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري، معربا عن أمله في أن تترشّح يوماً ما لمنصب حاكم ولاية أركنسو، علماً بأنّ والدها مايك هاكابي سبق له وأن شغل هذا المنصب.



