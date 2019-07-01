شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تستعرض إنجازتها خلال الدور الرابع الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعرض لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، برئاسة النائب طارق رضوان، إنجازاتها خلال دور الانعقاد الحالي (الرابع) من الفصل التشريعي الأول، والمزمع أن ينتهي خلال أيام.

وكانت اللجنة، قد عقدت سلسلة من اللقاءات علي مدار دور الانعقاد الرابع (الحالي) من سفراء الدول الافريقية المختلفة وأيضا سفراء الدول الأجنبية المهتمة بالشأن الأفريقي.

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يأتي ذلك جنباً إلي جنب عقد اللقاءات مع الوزراء في القطاعات المختلفة، لبحث خطط الحكومة لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية كل في قطاعه، ومنهم وزراء الاستثمار، والأوقاف، والنقل، والثقافة والتربية والتعليم، بالإضافة إلي التعليم العالي والصناعة والتجارة، والشباب والرياضة.

كما قامت اللجنة، بزيارة إلي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر المشيخة، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية.