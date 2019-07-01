شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة برلمانية بتوقيع عقوبات ضد قطر لاستمرار تحريضها ضد الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إن قطر ما هى إلا وسيلة وأداة لتنفيذ مخططات القوى العالمية ضد الشرق الأوسط، وتحديدا أمريكا والاتحاد الأوروبى، وبالتالى نجد قطر تنفق أموالا طائلة على المنظمات والمؤسسات المختلفة مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.

وأضاف مخاليف ، أن إنفاق قطر على المنظمات لتشويه صورة بعض الدول وتجاهل أزمات قطر الداخلية أصبح أمر واضح وجلى ، متابعا: "قطر ما هى إلا ذيل مادى يتم الانفاق منه بالطريقة التى ترضى الدول القائمة على المخططات الأجنبية ، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات ايجابية من جامعة الدول العربية من خلال توقيع عقوبات ضدها ويتم عزلة قطر عن الدول العربية .

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وذكر عضو مجلس النواب، أن المواطنين فى قطر لديهم غضب مما تقوم به الحكومة القطرية ، خاصة وأنها تستغل ثروات الشعب لتنفيذ الاجندات الغربية ، والسعى نحو تقسيم وضرب المنطقة، ومن المفترض أن يقوم الشعب القطرى بدور ايجابى تجاه الحكومة القطارية لايقافها عن مسارها .