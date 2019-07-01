مركزية التجمع تتجه لقطع العلاقة مع لجنة الوفاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعقد اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي في مقر الحزب المركزي بالناصرة، جلسة طارئة لمناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية وتعثر المساعي لتشكيل القائمة المشتركة، في هذه الأثناء.

وعلم "عرب 48" أن مركزية التجمع أعربت عن رفضها لسلوك لجنة الوفاق غير النزيه، ودعت للاستمرار بالاتصال مع باقي مركبات المشتركة، كما طالب عدد من أعضاء المركزية بنزع الثقة عن لجنة الوفاق بسبب عدم نزاهتها.

ويذكر أن لجنة الوفاق عقدت جلسة في كفر كنا، الليلة الماضية، وعرضت اقتراحا لترتيب القائمة المشتركة حيث خصصت للجبهة 40% من المقاعد الـ16 الأولى إضافة لرئاسة القائمة المشتركة، فيما اقترحت على التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون رابعا في الترتيب بحصوله على المقعد الرابع والثامن والثالث عشر، بنسبة 18.7% من المقاعد الـ16 الأولى، وبنسبة مماثلة للحركة العربية للتغيير مع ترتيب النائب أحمد طيبي ثالثا في القائمة المشتركة المقترحة، أما الحركة الإسلامية فوفقا للمقترح فستحصل على ما نسبته 25% من المقاعد الـ16 الأولى، وهو ما فسرته الأحزاب بأنه انحياز تام للجبهة التي لم يؤخذ بعين الاعتبار حصولها على رئاسة القائمة المشتركة منفردة.