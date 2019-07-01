تقرير: إسرائيل اعتقلت 2600 فلسطينيا منذ بداية 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وثق تقرير حقوقي صدر، اليوم الإثنين، عن مركز "أسرى فلسطين"، 2600 حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام 2019.

ووفقا للتقرير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 410 أطفال دون سن الـ 18 عاما، و70 فلسطينية بينهن قاصرات ومسنات، بالإضافة لـ 94 مواطنا من قطاع غزة.

وذكر المركز في تقريره أن ذات الفترة شهدت 4 حالات اعتقال بحق أعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا أن الاعتقالات الإسرائيلية طالت كل شرائح المجتمع الفلسطيني.

وقال المركز إن سياسة الاعتقالات أضحت حدثا يوميا ملازما للشعب الفلسطيني، وأداة من أدوات القمع التي يلجأ إليها الاحتلال لمحاربة الفلسطينيين، والتأثير على مقاومتهم.

وبين المركز الحقوقي أن النصف الأول من العام شهد ارتفاعا في قائمة شهداء الحركة الأسيرة لتصل إلى 219 شهيدا، بعد استشهاد الأسيرين، فارس أحمد بارود (51 عاما) من غزة والجريح عمر عوني يونس (20 عاما) من قلقيلية.

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وعد بأن النصف الأول من 2019 "من أقسى الشهور على الأسرى، وتحديدا في سجن النقب، حيث شرع الاحتلال بتركيب أجهزة تشويش في سجني النقب وريمون".

وتعرض الأسرى في قسم 3 بسجن النقب لعملية قمع همجية وغير مسبوقة أصيب خلالها 120 أسيرا بجراح بعضها خطيرة وأخرى متوسطة.

وفرض الاحتلال عزلا جماعيا على أسرى قسم 3 ومنع الدخول والخروج من القسم وحرم الأسرى من الزيارة، كما فرض عليهم غرامات باهظة وصلت إلى نصف مليون شيكل.

ونبه إلى أن الاحتلال كان قد ارتكب جريمة أخرى خلال شهر كانون الثاني/يناير 2019 بحق الأسرى في سجن عوفر، ما أدى لإصابة أكثر من 100 أسير منهم برضوض وجروح وكسور واختناقات.

وأصدرت محاكم الاحتلال العسكرية منذ بداية العام الجاري، 432 قرار اعتقال إداري، منها 138 قرارا جديدا، و294 قرار تجديد.