صالح والمالكي يبحثان التطورات السياسية والأمنية ويدعوان لاعتماد الحوار لتجاوز المشاكل

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه، اليوم، رئيس الجمهورية برهم صالح".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية على الصعيدين المحلي والاقليمي، كما تم استعراض ملف العلاقات الخارجية ولقاءات رئيس الجمهورية في زياراته لدول إقليمية وكبرى ومدى حرص هذه الدول على علاقات طيبة مع العراق".



وأكد الطرفان، وفقاً للبيان، على "ضرورة توحيد الصف لتغليب المصلحة الوطنية وحماية العملية السياسية وانجاح التجربة الديمقراطية، والعمل على اعتماد الحوار البناء لتجاوز كافة المشاكل والاختلافات السياسية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتوفير افضل الخدمات للشعب العراقي".