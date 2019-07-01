تعرضت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، لإصابة بكدمات عنيفة إثر شجارها مع مسؤولين كوريين شماليين أثناء لقاء ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح.
وقال التقرير إن غريشام تورطت بالشجار في الوقت الذي منع فيه رجال الأمن الكوريون الشماليون الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى القاعة الخاصة بالقمة، مما أدى لإصابتها بكدمات عنيفة.
من جهتها قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها: "بدأ الشجار عندما منع رجال الأمن السريون التابعون لكوريا الشمالية الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى قاعة الاجتماعات".
وأوضحت أنها اطلعت على مشهد الفيديو الذي سجل الواقعة بالكامل، وظهرت فيه غريشام وهي تقول لرجال الأمن السريين "إذهب، إذهب من هنا"، ثم دفعت مسؤولا كوريا شماليا جانبا، في محاولة منها لفتح الطريق للصحفيين الأمريكيين، ثم صرخ بها المسؤول: "توقفي… توقفي"، وبعدها ظهرت في الخلفية أصوات تقول "الأمريكية سقطت!".
ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن من البيت الأبيض أو من غريشام للتعقيب.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة متحدثة البيت الأبيض بشجار مع مسؤولين كوريين شماليين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.