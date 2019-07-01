مع تغيرات درجات الحرارة وتصاعدها من مدينة الى أخرى، تنتقل معها شرارة الاحتجاجات الشعبية من البصرة الى ذي قار مع مطالب موحدة تتعلق بتحسين الخدمات وتشغيل الايادي العاملة العاطلة عن العمل منذ مدة طويلة.
وبعد التطورات اللافتة التي تشير اليها مصادر محلية عن وقوع صدام بين القوات الامنية والمحتجين، أعلن المتظاهرون اعتصاماً مفتوحاً صعدوا فيه من سقف مطالبهم وهذه المرة جاء النداء بتغيير رئيس المجلس البلدي وتحقيق المطالب المقدمة.
ومع كل تظاهرات ترافقها اعمال شغب، فقد شهدت احتجاجات الاصلاح احراق الاطارات لقطع الطريق امام المجلس المحلي، مما أدى إلى تدخل مفارز الدفاع المدني لاطفاء السنة اللهيب، فضلاً عن تفريق المتظاهرين من قبل قوة تابعة للشرطة المحلية عبر اطلاق العيارات النارية في الهواء.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: متظاهرو قضاء الاصلاح أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً وطالبوا بإقالة رئيس المجلس المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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