بالفيديو: متظاهرو قضاء الاصلاح أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً وطالبوا بإقالة رئيس المجلس المحلي

فبعد ليل ملتهب في البصرة الفيحاء التي شهدت احتشاد المتظاهرين امام مبنى رئيس الحكومة المحلية، يصحو قضاء الاصلاح شرقي ذي قار على اصوات المتظاهرين الصادحة امام مبنى المجلس البلدي لتحقيق مطالبهم. فبعد الاحتشاد الجماهيري شرع المحتجون بمحاصرة اعضاء المجلس البلدي ومنحهم مهلة عشرة ايام لتنفذ ورقة المطالب.وبعد التطورات اللافتة التي تشير اليها مصادر محلية عن وقوع صدام بين القوات الامنية والمحتجين، أعلن المتظاهرون اعتصاماً مفتوحاً صعدوا فيه من سقف مطالبهم وهذه المرة جاء النداء بتغيير رئيس المجلس البلدي وتحقيق المطالب المقدمة.

ومع كل تظاهرات ترافقها اعمال شغب، فقد شهدت احتجاجات الاصلاح احراق الاطارات لقطع الطريق امام المجلس المحلي، مما أدى إلى تدخل مفارز الدفاع المدني لاطفاء السنة اللهيب، فضلاً عن تفريق المتظاهرين من قبل قوة تابعة للشرطة المحلية عبر اطلاق العيارات النارية في الهواء.



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