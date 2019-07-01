اخبار العالم

المرض يُغيب كرار نبيل عن مباراة نفط الوسط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-07-01 | 13:52

المرض يُغيب كرار نبيل عن مباراة نفط الوسط

132 مشاهدة

تعرض لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم كرار نبيل إلى وعكة صحية، غيبته عن تدريبات الفريق مساء امس الاحد، تحضيراً لمباراة نفط الوسط يوم الاربعاء المقبل والتي ستقام على ملعب النجف الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للمرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.
ودخل اللاعب أمس الاحد في أحد مستشفيات العاصمة بغداد، بسبب وعكة صحية ألزمت اللاعب، والتي اثبتت الفحوصات الطبية عن تعرضه لمرض حمى التيفوئيد.

ويحتاج اللاعب كرار نبيل إلى الراحة لثلاثة إيام، وهذا ما يعني غياب اللاعب عن مباراة نفط الوسط بعد غد الاربعاء، على أمل أن يكون جاهزاً لمباراة الزوراء بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرض يُغيب كرار نبيل عن مباراة نفط الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا