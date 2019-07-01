المرض يُغيب كرار نبيل عن مباراة نفط الوسط

ودخل اللاعب أمس الاحد في أحد مستشفيات العاصمة بغداد، بسبب وعكة صحية ألزمت اللاعب، والتي اثبتت الفحوصات الطبية عن تعرضه لمرض حمى التيفوئيد.

ويحتاج اللاعب كرار نبيل إلى الراحة لثلاثة إيام، وهذا ما يعني غياب اللاعب عن مباراة نفط الوسط بعد غد الاربعاء، على أمل أن يكون جاهزاً لمباراة الزوراء بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

