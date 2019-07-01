المرض يُغيب كرار نبيل عن مباراة نفط الوسط

2019-07-01 | 13:52
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تعرض لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم كرار نبيل إلى وعكة صحية، غيبته عن تدريبات الفريق مساء امس الاحد، تحضيراً لمباراة نفط الوسط يوم الاربعاء المقبل والتي ستقام على ملعب النجف الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للمرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.
ويحتاج اللاعب كرار نبيل إلى الراحة لثلاثة إيام، وهذا ما يعني غياب اللاعب عن مباراة نفط الوسط بعد غد الاربعاء، على أمل أن يكون جاهزاً لمباراة الزوراء بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.
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