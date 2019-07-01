'جبن الحمير' يغزو الأسواق بسعر خيالي

انتشر جبن الحمير الصربي الفريد من نوعه الأسواق الاوروبية ليصل سعر الكيلوغرام الواحد منه ألف يورو، ما يجعله الأغلى عالمياً.
ويحلب سيميتش وفريق من المزارعين قطيعاً مؤلفاً من أكثر من 200 من أناث الحمير"أتان" تعيش في محمية زاسافيتشا الطبيعية في شمال صربيا.
ويحتوي حليبها على خصائص مماثلة لحليب الأم، ويصفه سيميتش كعلاج لمجموعة من الأمراض، بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية.
ويتميز هذا الحليب بغناه بالبروتين، كما اعترفت به الأمم المتحدة كبديل جيد للذين يعانون من الحساسية تجاه حليب الأبقار.
يشار إلى أنّ مزرعة سيميتش تبيع ما بين ستة إلى 15 كيلوغراما من الجبن سنوياً، وبشكل أساسي للأجانب والسياح الذين يزورونها.
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