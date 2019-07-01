بغداد والعمارة يتوجان بلقب بطولة العراق للاشبال بالملاكمة

اذ تعادل الفريقان المركز الوطني لرعاية الموهبة - بغداد و العمارة في كل المراكز ليجمعا (21) نفطة متساويان في صدارة الترتيب ليتوجا بالمركز الاول مناصفةً، اما المركز الثاني فكان من نصيب فريق الاثير الذي حصل على (13) نقطة فيما حل فريق الاعظمية بالمركز الثالث برصيد (10) نقاط.وبعد اسدال الستار على البطولة اختار اتحاد الملاكمة مدرب فريق الاعظمية رعد جنجون ليكون المدرب الافضل في البطولة وفريقه افضل الفرق المشاركة عطفا على المستويات التي قدمها خلال المنافسات.

الجدير بالذكر ان هذه البطولة تعد اختبارا اوليا لاختيار من يمثل العراق في بطولة اسيا للاشبال التي ستقام في الكويت مطلع اب المقبل، اذ سيدخل اصحاب المراكز الاولى في معسكر داخلي ليكون المحك الحقيقي قبل المشاركة في البطولة القارية.

