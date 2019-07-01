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بغداد والعمارة يتوجان بلقب بطولة العراق للاشبال بالملاكمة

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2019-07-01 | 13:41

بغداد والعمارة يتوجان بلقب بطولة العراق للاشبال بالملاكمة

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توج فريقا المركز الوطني لرعاية الموهبة - بغداد و العمارة بالمركز الاول في بطولة العراق للاشبال بالملاكمة والتي اقيمت على قاعة اللعبة في مجمع وزارة الشباب والرياضة وعلى مدى خمسة ايام متواصلة تنافس فيها اكثر من اربعين ناد بواقع 132 ملاكماً ولاربعة عشر وزناً.
اذ تعادل الفريقان المركز الوطني لرعاية الموهبة - بغداد و العمارة في كل المراكز ليجمعا (21) نفطة متساويان في صدارة الترتيب ليتوجا بالمركز الاول مناصفةً، اما المركز الثاني فكان من نصيب فريق الاثير الذي حصل على (13) نقطة فيما حل فريق الاعظمية بالمركز الثالث برصيد (10) نقاط.

وبعد اسدال الستار على البطولة اختار اتحاد الملاكمة مدرب فريق الاعظمية رعد جنجون ليكون المدرب الافضل في البطولة وفريقه افضل الفرق المشاركة عطفا على المستويات التي قدمها خلال المنافسات.

الجدير بالذكر ان هذه البطولة تعد اختبارا اوليا لاختيار من يمثل العراق في بطولة اسيا للاشبال التي ستقام في الكويت مطلع اب المقبل، اذ سيدخل اصحاب المراكز الاولى في معسكر داخلي ليكون المحك الحقيقي قبل المشاركة في البطولة القارية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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