بغداد والعمارة يتوجان بلقب بطولة العراق للاشبال بالملاكمة

2019-07-01 | 13:41
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توج فريقا المركز الوطني لرعاية الموهبة - بغداد و العمارة بالمركز الاول في بطولة العراق للاشبال بالملاكمة والتي اقيمت على قاعة اللعبة في مجمع وزارة الشباب والرياضة وعلى مدى خمسة ايام متواصلة تنافس فيها اكثر من اربعين ناد بواقع 132 ملاكماً ولاربعة عشر وزناً.
وبعد اسدال الستار على البطولة اختار اتحاد الملاكمة مدرب فريق الاعظمية رعد جنجون ليكون المدرب الافضل في البطولة وفريقه افضل الفرق المشاركة عطفا على المستويات التي قدمها خلال المنافسات.
الجدير بالذكر ان هذه البطولة تعد اختبارا اوليا لاختيار من يمثل العراق في بطولة اسيا للاشبال التي ستقام في الكويت مطلع اب المقبل، اذ سيدخل اصحاب المراكز الاولى في معسكر داخلي ليكون المحك الحقيقي قبل المشاركة في البطولة القارية.
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