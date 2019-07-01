ألقت سلطات الأمن في الكويت القبض على كويتية مطلوبة في 38 قضية، كانت هاربة منذ عام 2013.
وأضاف المصدر أن "قضية سرقة مركبة مواطن كانت السبب في إنهاء هروب المواطنة، حيث أنه عقب استلام بلاغ سرقة المركبة تم تكثيف التحريات ليتم تحديد مكان إقامة المتهمة وضبطها".
وتابع: "كانت المفاجأة لرجال المباحث أنه حينما تم الاستعلام عن سجلها تبين أنها هاربة من أحكام قضائية منذ عام 2013، كما تبين أنها مطلوبة بـ 38 قضية، منها 17 قضية سرقة و3 قضايا أخلاقية وقضية حمل سلاح و5 قضايا مدنية وقضية انتحال صفة وقضية نصب وقضية سب وقذف".
وأوضح المصدر أن "المواطنة سبق أن أدخلت السجن لـ 8 مرات وقضت بداخل محبسها سنوات قبل أن يطلق سراحها في عام 2013 لتضيف إلى سجلها الإجرامي المزيد من القضايا".
كانت هذه تفاصيل خبر مطلوبة كويتية بـ 38 تهمة في قبضة الأمن... لن تصدقوا سجلها الإجرامي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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