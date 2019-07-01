مسؤول أمريكي سابق: العقوبات ضد إيران أفضل من الحل العسكري

دافع عقيد أمريكي متقاعد عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، مؤكدا أن العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على طهران أفضل من الحل العسكري.

وفي مقال بعنوان "الحفاظ على قبضة الأفعى حول إيران"، نشرته، الإثنين، صحيفة "واشنطن تايمز"، قال سكوت لينجامفيلتر، وهو سياسي أمريكي ومحارب قديم خدم في منطقة الشرق الأوسط، إن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران انتقل لمرحلة قاتلة.

وأضاف لينجامفيلتر، أن التوترات زادت حدتها بعد الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ترامب رد على الهجوم بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؛ لتوجيه رسالة واضحة إلى طهران تجنبا الحرب، ولكن إيران لم تفهم المغزى من الرسالة.





وأشار لينجامفيلتر إلى أن منتقدي ترامب ممن يصفونه بأنه من "دعاة الحرب"، يدّعون الآن أن الرئيس الأمريكي "تراجع" أمام العدوان الإيراني.

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ونفى الكاتب أن يكون ما قام به ترامب "تراجعاً"، معتبرا أن الأخير قام بما يفعله القادة الاستراتيجيون عند الإعداد للرد المناسب على الأعمال الاستفزازية لقوات العدو؛ وهو التفكير.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة (درون)، فوق مضيق هرمز، في خطوة استفزازية انتظر العالم ردا أمريكيا عليها.

لكن الرد الأمريكي تراجع عنه الرئيس دونالد ترامب، قبل عشر دقائق من الضربة المخطط لها.

وفي تبريره لقراره، قال ترامب إنه ألغى الضربات عندما أبلغوه أن 150 شخصا سيذهبون ضحايا لتلك الضربات.

وأوضح العقيد السابق أن إيران ردت على ضغط العقوبات الأمريكية بإسقاط الطائرة المسيرة، آملة في دفع الولايات المتحدة إلى رد عسكري، في رد قال إنه قد يؤدي إلى الكثير من الموت والدمار، وإن النظام الملالي سيستغله في إثارة عواطف الشعب لتبرير المزيد من العدوان.

ووفق لينجامفيلتر، فإن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على شخصيات إيرانية بارزة ستتسبب في مزيد من الألم للقيادة الإيرانية.

وأوضح أن أحد المبادئ الاستراتيجية العسكرية هو تعزيز النجاح؛ وهو ما يعني الاستمرار في ممارسة الضغط بالشكل المناسب، وهذا بالضبط ما يفعله ترامب.