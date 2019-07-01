صاروخ طائش من التصدي لضربة إسرائيلية على سوريا يسقط في قبرص

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أصاب صاروخ طائش قبرص في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين حيث مر بالعاصمة نيقوسيا ذات الكثافة السكانية العالية وسقط على سفح جبل، فيما قال مسؤولون إنه ربما يكون من تداعيات ضربة إسرائيلية على سوريا والتصدي لها.

وقع الانفجار في حوالي الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش أمس الأحد) في منطقة طشقند، التي تعرف أيضا باسم فونو، على بعد 20 كيلومترا تقريبا شمال شرقي نيقوسيا، وتسبب في اندلاع نيران على تلال وسُمع دوي انفجاره من على بعد أميال. ولم يسبب سقوط ضحايا.

وكانت إسرائيل تنفذ ضربة جوية على سوريا في ذلك الوقت. وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية السورية أطلقت النار ردا على الهجوم الإسرائيلي.

وقال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية قدرت أوزارساي على صفحته على موقع فيسبوك "التقييم الأولي يشير إلى أن صاروخا روسي الصنع... كان جزءا من منظومة للدفاع الجوي أُطلقت الليلة الماضية في مواجهة ضربة جوية على سوريا، أكمل طريقه وسقط في بلادنا بعد أن أخطأ هدفه".

وأضاف أنه يُعتقد أن الانفجار وقع قبل الاصطدام نظرا لعدم وجود حفرة في الأرض.

وتابع قائلا "تثبت الأجزاء التي سقطت في مناطق مختلفة انفجار الصاروخ في الهواء قبل الاصطدام".

Advertisements

وتقع قبرص غربي سوريا. وأطلقت طائرات حربية إسرائيلية صواريخ استهدفت مواقع عسكرية سورية في حمص، التي تبعد نحو 310 كيلومترات عن نيقوسيا، وعلى مشارف دمشق الليلة الماضية مما أدى لمقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21 آخرين.

وتعد هذه أول مرة تصبح فيها قبرص في مرمى نيران العمليات العسكرية بالشرق الأوسط رغم قربها من المنطقة.

وقال محلل عسكري من القبارصة اليونانيين يدعى أندرياس بنتاراس إن حطام الصاروخ يشير إلى أنه صاروخ روسي الصنع من طراز إس-200 الذي قد يصل مداه إلى 400 كيلومتر.

وأضاف بنتاراس، وهو جنرال متقاعد بالجيش، لقناة (سيجما تي.في) في قبرص أن "تقييما للصور التي نشرت يظهر قاعدة جناحيه. عليها كتابة بالروسية، مما يشير إلى أنه روسي الصنع. تستخدم سوريا صواريخ روسية، لذا فإنه قد يكون (صاروخ) إس-200 وفقا لتقييم غير مؤكد".

وقال سكان لوسائل إعلام قبرصية إنهم شاهدوا ضوءا في السماء ثم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات من على بعد أميال. وطشقند قرية صغيرة تقع عند سفح جبل في شمال قبرص. وأخلت السلطات بعض المنازل.