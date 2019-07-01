ظريف: على أمريكا احترام إيران إذا أرادت التفاوض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين (الأول من يوليو تموز) إن بلاده لن ترضخ أبدا للضغوط الأمريكية وإن على واشنطن إبداء الاحترام لطهران إذا أرادت إجراء محادثات معها.

وتصاعد التوتر بشدة بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، والذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المالية عنها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى إجراء محادثات مع النظام الحاكم بإيران "دون شروط مسبقة". واستبعدت طهران ذلك قائلة إن على ترامب العودة إلى الاتفاق إذا كان يريد التفاوض معها.

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وفرض ترامب عقوبات على الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين بارزين في خطوة غير مسبوقة لتكثيف الضغط على إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة الشهر الماضي.

ووصفت طهران العقوبات بأنها "حمقاء" وحذرت الولايات المتحدة من انتهاك مجالها الجوي. وقالت واشنطن إن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية عندما أسقطتها إيران.