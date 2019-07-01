وزارة الخارجية التركية: إطلاق سراح 6 أتراك احتجزتهم قوات حفتر في ليبيا

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مبنى وزارة الخارجية التركية أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا. وتدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. وقالت وزارة الخارجية التركية أمس الأحد إن الجيش الوطني الليبي سيصبح "هدفا مشروعا" إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين على الفور.

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