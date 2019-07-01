العراق: مقتل إرهابيَّين في الموصل

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل إرهابيَّين في الموصل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بغداد)لقي إرهابيَّين مصرعهما في مدينة الموصل العراقية، اليوم (الإثنين)، إثر مطاردتهما واستهدافهما من قبل قوة أمنية.
وأوضح مصدر أمني في بيان صحفي اليوم، أن الإرهابيَّين مطلوبين للقضاء العراقي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وقتلا خلال مطاردهما لمحاولتهما الفرار في قرية أم هرام غرب الموصل.
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