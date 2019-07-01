شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية أمريكية على تنظيم القاعدة في سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)قالت الولايات المتحدة إنها نفذت غارة جوية على تنظيم القاعدة في شمال غرب سورية، أمس (الأحد)، ووصفت المنطقة بأنها «ملاذ آمن» للتنظيم لشن هجمات في الخارج.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم (الإثنين)، إن الغارة استهدفت منشأة للتدريب بها «عناصر مسؤولة عن التخطيط لشن هجمات في الخارج تهدد الأمريكيين والمدنيين الأبرياء».
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