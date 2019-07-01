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غارة جوية أمريكية على تنظيم القاعدة في سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قالت الولايات المتحدة إنها نفذت غارة جوية على تنظيم القاعدة في شمال غرب سورية، أمس (الأحد)، ووصفت المنطقة بأنها «ملاذ آمن» للتنظيم لشن هجمات في الخارج.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم (الإثنين)، إن الغارة استهدفت منشأة للتدريب بها «عناصر مسؤولة عن التخطيط لشن هجمات في الخارج تهدد الأمريكيين والمدنيين الأبرياء».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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