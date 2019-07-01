شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة السودانية: الرئاسة خاصة بالمدنيين وعلى العسكر تجنب الإضطراب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قال زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي إن على البلاد تجنب التوترات بين قوات الدعم السريع المهيمنة على الأمن في العاصمة الخرطوم والجيش بأي ثمن، وإلا فإنها تخاطر بالمزيد من الإضطرابات في أعقاب انقلاب عسكري في أبريل.

ودعا المهدي، وهو شخصية بارزة في المشهد السياسي السوداني ورئيس وزراء سابق، اليوم (الإثنين)، القائد العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي إلى دمج قوات الدعم السريع التي يقودها في الجيش، لتعزيز الوحدة في صفوف القوات المسلحة. داعياً حميدتي إلى الانضمام لحزب سياسي كمدني أو تشكيل حزب، في حال أراد أن يصبح رئيساً للسودان.

من جهة ثانية، تجمع مئات السودانيين في مدينة أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للعاصمة الخرطوم من نهر النيل، اليوم، للاحتجاج على المجلس العسكري الحاكم، بعد يوم من مقتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين أجهزة أمنية ومحتجين.

وأبلغ عدد من المحتجين رويترز أنهم جاءوا إلى المكان بعدما عثر سكان على ثلاث جثث بها طلقات رصاص لرجال يرتدون ملابس مدنية قرب النهر في وقت مبكر من الصباح اليوم.