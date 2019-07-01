شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استعادة الأمن في منطقة الجبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قال مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، اليوم (الإثنين)، إنه اتخذ «قرارات حاسمة» لاستعادة الأمن في منطقة قتل فيها مرافقان لوزير حكومي في تبادل لإطلاق النار أمس (الأحد).

وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه تقرر «توقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء على أن تتم التحقيقات بسرعة، بإشراف القضاء المختص، وذلك وأداً للفتنة وحفاظاً على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة».