شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: الإفراج عن المختطفين الأتراك والجيش يستعد لضرب العاصمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بنغازي، أنقرة)

قال محمد منفور القائد العسكري في الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر، اليوم (الإثنين)، إن الجيش سيبدأ بتوجيه ضربات جوية مكثفة لأهداف في العاصمة طرابلس، وحث السكان على الابتعاد عن معسكرات «الميليشيات» والمواقع العسكرية.

وأضاف بأن الحملة تأتي بعد «استنفاد كل الوسائل التقليدية» في إطار السعي إلى «تحرير» العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها مايسمى بحكومة الوفاق الوطني.

من جهة ثانية، أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية اليوم، الإفراج عن ستة أتراك تم اختطافهم في ليبيا.

وقال المصدر أن الأتراك الستة «قرروا طوعاً البقاء» في ليبيا لمواصلة عملهم.