شكرا لقرائتكم إيران.. تخصيب اليورانيوم يتعدى الحد المتفق عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تأكيده أن طهران تجاوزت الاتفاق النووي لعام 2015 بتخزين أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم المخصب.

وفي السياق ذاته، حث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أوروبا على تسريع وتيرة جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي، معتبراً أن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي "يمكن التراجع عنها".

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وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء ذكرت نقلاً عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي قوله: إن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كلغ".

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كلغ.

وأعلنت إيران في 15 مايو/أيار، عن تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار الولايات المتحدة العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.