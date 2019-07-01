شكرا لقرائتكم السعودية تصدر لأول مرة سندات مقومة باليورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت السعودية للمرة الأولى سندات مقومة باليورو، بعدما عينت الحكومة السعودية كلا من "غولدمان ساكس " و"سوسيتيه جنرال" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيب اجتماع مع المستثمرين العالميين، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وحصل كل من: BNP Paribas و Morgan Stanley و Samba على تفويض المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر، بحسب الوثيقة.

وأصدرت المملكة السندات على شريحتين، لآجال تتراوح بين 8 إلى 20 عاما.

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وكان #وزير_المالية_السعودي محمد الجدعان قد كشف في يناير الماضي، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، أن المملكة تدرس احتمال إصدار سندات مقومة باليورو.

وأضاف الجدعان آنذاك أن "الخطة تتمثل في دراسة احتمال عملة أخرى، ربما تكون اليورو".

وذكر أن الحكومة ستدرس جمع ديون بعملات أخرى مثل اليوان.

وكانت المملكة قد أصدرت سندات قيمتها 7.5 مليار دولار في يناير. كما صرح رئيس وحدة الدين أن المملكة تدرس أيضا طرح صكوك تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام.